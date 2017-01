Rosarno. Le tende, le fabbriche, le macerie

In Piazza Valarioti, nel centro del paese, c’era un murales. Rappresentava il “quarto stato” in mezzo a un aranceto. Braccianti e contadini che avanzano. È un ricordo delle lotte, delle occupazioni delle terre. Con gli anni diventava sempre più scolorito. Le Poste, adesso, hanno deciso di cancellarlo.

Con quel pezzo di muro sparisce un pezzo della storia di Rosarno. Quando i braccianti lottavano contro gli agrari per la propria dignità. Fuori dal paese ci sono i braccianti di oggi. Vengono dall’Africa e costruiscono abitazioni di fortuna con quello che trovano: pezzi di legno, cartoni, lamiere, teli di plastica e terra.

Intorno c’è la zona industriale. O, piuttosto, il suo fantasma. Cubi di cemento in serie, tra le macerie. Oltrepassando porte e vetri sfondati, troviamo una serie di faldoni abbandonati, un giornale dell’epoca di “Mani pulite” e alcuni santini di politici.

Quegli “imprenditori” non miravano ai profitti ma ai fondi pubblici. Dopo averli presi, sono andati via. Lasciando questo deserto. Anche gli “spremitori”, le fabbriche del succo d’arancia, hanno chiuso. Ma per motivi diversi. Il succo del Brasile costa meno ed è prodotto in maggiori quantità. Così una dopo l’altra le fabbriche sono diventate scheletri arrugginiti.