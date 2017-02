Roma. Le nostre radici: turbante e hijab

“Movimento Patria” ha messo questo manifesto sul muro di un negozio di bengalesi. C’è scritto che Roma ha la sua identità.

Ho parlato con il negoziante e lui non ha espresso nessuna critica contro il manifesto appiccicato. Anzi, è pure contento. Perché Gesù è il profeta per i musulmani e gli altri elementi nel manifesto non sono romani per niente: l’anziano porta il turbante e la donna porta (quello che sembra) il velo islamico.

Questi sono veri cultural shock. Ricordiamo che il movimento di Iorio condanna questa selvaggia multiculturalità e invita all’assimilazione romana. Quindi tutti con il turbante e l’hijab?

(Foto e testo di Ejaz Ahmad)