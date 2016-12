Ruspe o biberon

Ma il migrante non esiste, è una figura creata dalla nostra immaginazione In questo libro la potenza narrativa delle storie di vita e la chiarezza dei numeri irrompono mostrandoci un mondo pulsante del tutto diverso dalla rappresentazione comune.

Perché i somali si bruciano le dita , gli eritrei vogliono sfondare il confine italiano, gli egiziani mettono in crisi le multinazionali e tutti hanno il terrore di “Dublino”? Perché invochiamo la chiusura dei confini adesso che siamo noi a partire? È vero che c’è un’ invasione in corso? Allora perché aiutiamo i dittatori africani ?

Indice

Introduzione. Iniezioni di veleno1. Non possiamo accogliere tutti2. Aiutiamoli al paese loro3. Ci rubano il lavoro4. Vengono qui e si fanno mantenere5. Li accogliamo? Devono lavorare per ricompensarci6. L’Italia è piena di clandestini7. Non scappano dalle guerre8. Prima gli italiani9. Vengono qui e fanno i criminali10. Li accogliamo e poi fanno gli schiavi11. Sono poveri ma hanno lo smartphone12. Quando noi emigravamo, non facevamo niente di maleConclusione. Un mondo sporco e in movimento