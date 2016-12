Da Trieste a Tirana

Sinossi

«Ovunque nel mondo, in qualsiasi posto il mio pensiero vada o si arresti, trova fedeli e operosi ponti, come eterno e mai soddisfatto desiderio dell’uomo di collegare, pacificare e unire tutto ciò che appare davanti al nostro spirito, ai nostri occhi, ai nostri piedi, affinché non ci siano divisioni, contrasti, distacchi» – Ivo Andric, Il ponte sulla Drina

Un libro che racconta il percorso dall’Italia all’Albania, passando per le repubbliche della ex Jugoslavia. Per chi vuole riscoprire il viaggio a contatto con la gente, solo con mezzi pubblici. Un percorso sorprendente tra musica, cibo, storia e paesaggio.

Cosa ci aspetta in questo percorso? I fori dei proiettili nei palazzi di Bosnia. L’eco dei muezzin nella conca di Sarajevo. Le tracce dello Stato libero di Trieste. Il fiordo del Montenegro. Le piccole Venezie lungo la costa d’Istria e Dalmazia. Gli italiani slavi. I nazionalisti di mille patrie.

Gli alcolizzati che distillano la frutta. Gli emiri che comprano pezzi d’Europa. La gratitudine del papa per l’eroe albanese Skanderbeg. Un caffè al bar “Espulsi Schengen”. Il ritorno dormendo sul pavimento di una nave napoletana con gli emigrati albanesi di successo. I turchi che rivogliono l’impero ottomano. Islam e America che si sfidano a colpi di scuole.

Il cibo italiano, turco, greco, austriaco, ungherese. E poi la musica sempre accesa, ovunque.

Un viaggio ad alta gradazione alcolica dall’Italia all’Albania. Senza un attimo di pausa.