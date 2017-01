Libia. Alla ricerca disperata di un dittatore

“Ho sentito che l’Unione europea ha chiesto alla guardia costiera libica di fermare i trafficanti”, dice l’uomo, e scoppia in una sonora risata. Questo articolo di Nancy Porcia, riporta le voci delle milizie libiche da Sabrata.

Quella che l’Europa chiama “guardia costiera” sarebbe soltanto la milizia che controlla le coste. E che lucra sul traffico di migranti, con un collaudato sistema di estorsioni.

Siamo nel punto di imbarco verso Lampedusa, la rotta del “Mediterraneo centrale”. Una zona controllata da tre milizie, tra cui quella di Ahmed Dabbashi. All’indomani della Rivoluzione, dopo aver lottato contro Gheddafi, “entrò nel business del traffico di esseri umani mettendo su un grande impero economico. Con la fortuna accumulata costruì la più potente milizia locale, Anas Dabbashi, intitolata a un suo cugino morto combattendo nel 2011″. Oggi è la più imponente forza armata in città tanto da essersi aggiudicata il controllo dell’impianto dell’Eni, Mellita Oil & Gas, 40 chilometri a ovest di Sabrata”.

Dopo l’ondata emotiva dell’attentato di Berlino, il neo-ministro dell’Interno Minniti è arrivato in Libia, provando a rispolverare gli accordi anti-immigrati dell’era Gheddafi. Il problema è che il nuovo interlocutore, Serraj, non controlla il territorio. Non per caso si è passati in tre giorni dall’accordo con l’Italia a un tentativo di colpo di Stato.

Il paese è frammentato, ogni milizia ne controlla un pezzo. Il paese è sempre più un Risiko. Se Italia e Usa appoggiano Serraj, un inedito asse Egitto-Russia sostiene il suo rivale. Gli Emirati appoggiano invece gli islamisti. Svanito da tempo il concetto di alleato, ormai ha poco senso anche quello di amico. Ognuno corre per sé.

In Italia non è stata raccontata questa realtà. Preferiamo pensare che stiamo lavorando alla nostra sicurezza, ma siamo alla disperata ricerca di un nuovo Gheddafi. Ma se in passato con questo tipo di accordi si rafforzava il regime del rais, oggi diamo soldi e mezzi a una pedina di uno scacchiere in continuo mutamento.