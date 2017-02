La mappa degli accordi contro i migranti

Qualcuno continua a chiamarlo post-colonialismo. Eppure, negli accordi di cooperazione e riammissione tra Unione Europea e paesi terzi ci sono tutti gli elementi dello scambio coloniale. “Noi vi paghiamo, voi fate quello che diciamo”. L’Europa ha messo sul piatto 1,8 miliardi di euro in un “Fondo fiduciario di emergenza per la stabilità e per affrontare le cause profonde della migrazione illegale in Africa”. A questi soldi si aggiungono quelli dei singoli paesi negli accordi bilaterali.

Clicca sui segnaposto della mappa per leggere i testi integrali degli accordi. In blu gli accordi europei, in verde quelli stipulati dall’Italia.

A chi vanno questi soldi? Sicuramente non ai popoli. In parte vanno ai regimi (solitamente un gruppo di cleptocrati), in parte tornano al mittente tramite commesse alle aziende europee.

Quale la conseguenza? I dittatori diventano più forti e aumentano la repressione. La gente continua a partire, anche se seguendo rotte più lunghe e pericolose. Aumentano i morti lungo le rotte delle migrazioni. Nonostante la giustificazione ufficiale (“fermare i trafficanti”), ovviamente i trafficanti guadagnano di più su rotte più lunghe e difficili.